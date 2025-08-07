وزيرة بريطانية تحذر من تفاقم أزمة المجاعة بقطاع غزة

حذّرت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية الدولية جيني تشابمان، من تفاقم أزمة المجاعة بقطاع غزة، مؤكدة أن "العراقيل الإسرائيلية أمام المنظمات الإنسانية، بما فيها الجمعيات الخيرية البريطانية، تعيق الاستجابة الإنسانية العاجلة".

وقالت تشابمان في منشور عبر "إكس": "تتفاقم المجاعة في غزة. ويُمنع شركاء العمل الإنساني من الاستجابة"، مشيرة إلى أن متطلبات التأشيرة والتسجيل التي تفرضها إسرائيل على المنظمات الإنسانية تهدد جهود الإغاثة وإيصال المساعدات المنقذة للحياة.

ودعت "الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن فرض هذه القيود، وتمكين المنظمات من الوصول الإنساني الكامل والآمن إلى المتضررين داخل القطاع".