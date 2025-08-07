زيلينسكي يدعو روسيا إلى وقف قتل الأوكرانيين

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن أهدافه من القمة الأمريكية - الروسية بشأن الحرب في بلاده تتمثل في أن توقف روسيا قتل الأوكرانيين، وأن توافق على وقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي، عبر منصة إكس، إن "الأولويات واضحة تماما.. أولا: وقف القتل، ويجب على روسيا أن توافق على وقف إطلاق النار".

وأضاف زيلينسكي: "ثانيا: القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن تكون مصممة "لتؤدي إلى سلام دائم حقيقي".

وأعلنت أوكرانيا، مرارا وتكرارا أن حل الحرب سيتحقق على الأرجح خلال اجتماع على مستوى رؤساء الدول.

وقال زيلينسكي: "ثالثا، يجب ضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل، والذي يجب تحقيقه بالتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف زيلينسكي: "لم ترغب أوكرانيا أبدا في الحرب، وستسعى جاهدة نحو تحقيق السلام بأقصى قدر ممكن من الفعالية".

وقال زيلينسكي، إن "الأمر الأهم هو أن تتخذ روسيا، التي بدأت هذه الحرب، خطوات جادة لإنهاء عدوانها"، مؤكدا أن العالم يمتلك وسائل الضغط على روسيا، ويمكنه ضمان الوفاء بوعودها.