ماكرون: سنتخذ قرارات حازمة ضد الجزائر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حكومته ستتخذ "قرارات إضافية" للتحرك بـ"مزيد من الحزم والعزم" تجاه الجزائر.



وأكدت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن ماكرون اتهم السلطات الجزائرية بأنها اختارت "عن عمد" تجاهل الدعوات الفرنسية المتكررة خلال الأشهر الماضية للعمل المشترك من أجل مصلحة البلدين.



وقال ماكرون في تصريحات أدلى بها لـ"لو فيغارو": "كان يمكن أن يكون الأمر مختلفاً، لكننا الآن لا نملك خياراً سوى تبني نهج أكثر صرامة".

ويأتي هذا الموقف في ظل تدهور العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر، وهو تدهور تسارع بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ورغم محاولات الرئيس الفرنسي الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تزايدت الضغوط الداخلية، خصوصا من وزير الداخلية برونو ريتايو، لاتخاذ موقف أكثر صلابة.