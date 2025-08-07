جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن مخصص لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق

أعلنت جامعة عين شمس، أنه وفي إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، والسير في إجراءات بدء الدراسة في جامعة عين شمس الأهلية اعتبارًا من العام الجامعي 2025-2026، وانطلاقًا من التزامها بتقديم خدمات متميزة وتيسير سبل التواصل مع المجتمع، تم إطلاق خدمة الخط الساخن على الرقم 01508040304 (موبايل / واتساب)، وذلك للرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الالتحاق بالجامعة الأهلية.

وتبدأ الخدمة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد، حيث ستكون متاحة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت.

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير المعلومات الدقيقة حول نظم القبول، البرامج الدراسية، المصروفات، وآليات التقديم، وذلك في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز التحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة، والتفاعل السريع مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

ويذكر أن الجامعة تسعى لبدء الدراسة بأربع كليات تشمل برامج حديثة ومتخصصة في مجالات الطب والهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات، أولًا: كلية الطب برنامج بكالوريوس الطب والجراحة، ثانيًا: كلية الهندسة تضم الكلية خمسة برامج مبتكرة تلبي احتياجات الثورة الصناعية الرابعة، وهي: برنامج التصنيع الرقمي وهندسة المواد، برنامج هندسة الأنظمة الروبوتية الذاتية، برنامج العمارة الرقمية والتصميم العمراني الذكي، برنامج هندسة الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، برنامج الهندسة المدنية والمعلوماتية البيئية، ثالثًا: كلية الأعمال في برنامج التسويق الرقمي، برنامج التكنولوجيا المالية، رابعًا: كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.