نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حملة إزالة فورية لتعدٍ جديد بقرية كفر ربيع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وشهدت الحملة حضورًا ومتابعة ميدانية من رئيس مركز ومدينة تلا، وحيد صلاح عبد ربه، الذي شدد على عدم التهاون في تطبيق القانون، حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأوضح رئيس المدينة، في بيان له، أن المواطن المخالف حاول إخفاء البناء بوضعه داخل "عشة" من الأحطاب، إلا أن المتابعة المستمرة كشفت التعدي، وتمت إزالة البناء المخالف، الذي بلغت مساحته 30 مترًا مربعًا، وكان مبنيًا من الطوب الحجري ومونة الأسمنت.

وأكد عبد ربه أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل خطًا أحمر في ظل جهود الدولة لحمايتها من التعديات.

وشهدت الإزالة مشاركة رئيس الوحدة المحلية بكفر ربيع، محمد نجم، ومسؤولي القسم الهندسي والزراعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على استمرار رصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري.