هيئة عشائر غزة تدعو للوحدة وتحصين النسيج الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب

دعت الهيئة العليا لعشائر غزة إلى رص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة تحديات ما بعد العدوان، مؤكدة أن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار لا تقل أهمية عن الصمود خلال الحرب.

وقالت الهيئة في بيان: "لقد مررنا بمحنة قاسية، وترك العدوان جراحًا في النفوس والأرض، والتحديات الحالية تتطلب التعافي والبناء وإفشال مخططات الاحتلال الساعية لإشاعة الفوضى وإذكاء الصراعات الداخلية، خصوصًا العشائرية والعائلية".

وأكدت أن الوقت الآن هو للوحدة الوطنية الشاملة، وتجاوز كل الخلافات، والعمل يدًا بيد على تضميد الجراح، وتقديم العون للمتضررين، والتركيز على إعادة إعمار ما تهدم.

وشددت الهيئة على أن قوة المجتمع تكمن في تماسكه الاجتماعي، داعيةً إلى الحفاظ على النسيج الوطني، ونبذ كل ما يهدد الوحدة، وتعزيز قيم التسامح والمحبة والإخاء.

كما دعت إلى الاحتكام للعُرف العشائري الأصيل، باعتباره حاميًا للسلم الأهلي، والعمل بروح التسامح والحكمة لتذليل أي خلافات، حتى تبقى العشائر عنصر وحدة لا فرقة.

وأضافت أن الصورة المشرفة التي جسدتها العائلات والعشائر في غزة طوال عامين من الحرب والحصار، تؤكد أصالة الشعب الفلسطيني وقوته الكامنة، موضحة أن التلاحم والتكاتف كانا سببًا رئيسيًا في إفشال مخططات الاحتلال لضرب النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.