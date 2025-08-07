القسام تعلن استهداف موقع قيادة إسرائيلي بمحور موراج وتجمع لجنود الاحتلال شرق غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت عبر قناتها على منصة تليجرام، قبل قليل: «كتائب القسام تدك تجمعًا لجنود وآليات العدو في محيط مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون».

كما أضافت أنها «تدك موقع قيادة وسيطرة للعدو في محور موراج جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل».

ومساء اليوم، أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بيانا للرد على تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية، والتي أكد فيها نيته احتلال قطاع غزة دون الاحتفاظ به.

وقالت في بيان نشرته عبر قناتها على منصة تليجرام، إن ما يخطط له مجرم الحرب نتنياهو هو استكمال لنهج الإبادة والتهجير، عبر ارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة.

واعتبرت أن تصريحات نتنياهو تمثّل انقلابًا صريحًا على مسار المفاوضات، وتكشف بوضوح الدوافع الحقيقية وراء انسحابه من الجولة الأخيرة، رغم اقترابنا من التوصّل إلى اتفاق نهائي.

وأكدت أن "مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك أنّه يسعى للتخلّص من أسراه، والتضحية بهم، خدمةً لمصالحه الشخصية وأجنداته الإيديولوجية المتطرّفة".

وشددت على أن غزّة ستبقى عصيّة على الاحتلال، وعلى محاولات فرض الوصاية عليها، مؤكدة أنّ توسيع العدوان على شعبنا الفلسطيني لن يكون نزهة، وسيكون ثمنه باهظًا ومكلفًا على الاحتلال.

ودعت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى إدانة ورفض هذه التصريحات الخطيرة، والتحرّك العاجل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من حقّه في تقرير مصيره، ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم المستمرة بحقّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة.