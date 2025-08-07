حماس: تصريحات نتنياهو انقلاب على مسار المفاوضات

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن فرض سيطرة عسكرية على كامل قطاع غزة، انقلاب على مسار المفاوضات وتكشف أسباب انسحابه رغم قرب التوصل لاتفاق.

وأضافت حماس، خلال بيان، أن نتنياهو يسعى للتخلص من أسراه عبر توسيع العدوان خدمة لأجنداته الشخصية والأيديولوجية المتطرفة، مشيرة إلى أن ما يخطط له نتنياهو هو استكمال لنهج الإبادة والتهجير وفرض وصاية جديدة على قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

كما أوضحت الحركة أن غزة ستبقى عصية على الاحتلال وتوسيع العدوان لن يكون نزهة وثمنه سيكون باهظا.

وتابعت: "ندعو الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لإدانة تصريحات نتنياهو والتحرك لوقف العدوان"، مطالبة بإنهاء الاحتلال ومحاسبة قادة العدو على جرائمهم بحق شعبنا في غزة.

وكان نتنياهو قد قال، يوم الخميس، إن إسرائيل تعتزم فرض سيطرة عسكرية على كامل قطاع غزة، على أن تسلّمه لاحقًا لقوات مسلّحة ستتولى إدارته بشكل "سليم".

وردا على سؤاله عمّا إذا كانت إسرائيل ستسيطر على الشريط الساحلي البالغ طوله نحو 42 كيلومتراً، خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال نتنياهو: "نحن نعتزم القيام بذلك".

وأضاف: "نحن لا نريد الاحتفاظ به. نريد وجود طوق أمني. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك كجهة حاكمة."

ولم يذكر نتنياهو طبيعة القوة المسلحة التي ينوي إسناد حكم غزة إليها، وما إذا كانت محلية أو خارجية.