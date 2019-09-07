ورشة تعريفية بالمشروعات التنافسية لمركز ضمان الجودة في جامعة جنوب الوادي

أقيمت في جامعة جنوب الوادي، اليوم، ورشة تعريفية بالمشروعات التنافسية لمركز ضمان الجودة والتأهيل والاعتماد بالجامعة؛ لرفع كفاءة مختلف مكونات العملية التعليمية والإدارية والبحثية.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، أهمية مشاركة العديد من فرق العمل في المشروعات التنافسية التي يطرحها مركز ضمان الجودة لتحسين دورة العمل بالجامعة ورفع كفاءة مختلف مكونات العملية التعليمية والإدارية والبحثية، مشيرا إلى وجود شفافية تامة في تحكيم المشروعات المتقدمة لاختيار الأفضل.

وتحدث الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن أهمية تدريب الكوادر الإدارية على كيفية التقدم للمشروعات التنافسية وتشكيل فرق عمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، مشيدا بحضور مختلف عناصر المجتمع الجامعي لهذه الورشة التعريفية.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية الاتقان في العمل لتحقيق الجودة والعمل بصورة متكاملة لتحسين تصنيف الجامعة ضمن التصنيفات الدولية للجامعات.

وقدم الدكتور أحمد عكاوي مدير مركز ضمان الجودة، عرضا لحزم المشروعات التنافسية التي يقدمها المركز وهي فهرسة الوثائق المؤسسية لدعم الاعتماد ومشروعات الأيزو ومجموعة المشروعات التطويرية النوعية، مشيرا إلى الضوابط التي سيتم التقييم على أساسها والتي تتضمن أن يكون فريق العمل من العاملين بالجامعة والحصول على وثيقة محكمة ومعتمدة من مجلس الجامعة وقدم عرضا لنماذج التقديم للمشروعات.

ولفت عكاوي إلى ضرورة تحقيق الأداء المتوازن بين الجانب الأكاديمي والإداري، والتركيز على الأبعاد البشرية والمعلوماتية والتقنية والمؤسساتية.