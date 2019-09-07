واتفورد يقيل مدربه الإسباني جارسيا

أعلن نادي واتفورد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إقالة مدربه الإسباني خافي جارسيا.

وجاءت إقالة جارسيا /49 عاما/ بعد فوز الفريق مرة واحدة فقط في عشر مباريات خاضها تحت قيادته.

وتولى جارسيا تدريب واتفورد في ابريل الماضي.

وحصد واتفورد نقطة واحدة فقط من أول أربع مباريات له في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز ليتذيل جدول الترتيب.

ولكن جارسيا نجح في إنهاء الموسم الماضي مع واتفورد في المركز الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز كما صعد به لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الاولى في تاريخه.