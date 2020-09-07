وزير الماني يؤكد لرئيس وزراء فلسطين دعم برلين لحل الدولتين

أكد وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على استمرار دعم بلاده لحل الدولتين ووقوفها إلى جانب القانون والقرارات الدولية.

وقال بيان اصدره مكتب اشتية إن اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في رام الله تطرق لبحث أخر المستجدات السياسية.

وقدم اشتية الشكر على الموقف الألماني الرافض لخطة الضم والداعم لحل الدولتين، معتبرا أن الموقف الدولي والعربي الصلب وإرادة القيادة والشعب الفلسطيني هو ما أفشل مخططات الضم الإسرائيلية.

وجدد اشتية التأكيد على انفتاح القيادة الفلسطينية للعودة لمسار سياسي يكون على أساس مرجعية واضحة، سواء كانت الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، أو القانون والقرارات الدولية التي يعترف بها كل العالم، مؤكدا على دعوة الرئيس محمود عباس لإقامة مؤتمر دولي من أجل القضية الفلسطينية.

وقال: "حتى وإن توقف الضم، لن نسمح بعودة الأمر الواقع إلى حاله، حيث يستمر الاستيطان وتدمير إمكانية اقامة دولة فلسطينية"، داعيا ألمانيا للعب دور في كسر الأمر الواقع من خلال مسار سياسي جدّي،بحسب البيانقشفه.