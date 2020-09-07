دراسة: عدم تكافؤ الفرص يقلل من دوافع الجميع للعمل



أكدت دراسة جديدة أن الأجور غير المتكافئة تقلل من دافع الناس للعمل، حتى بين أولئك الذين قد يستفيدون من مزايا غير عادلة.

وتوصل الباحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية إلى أن وجود تباينات كبيرة في المكافآت المقدمة لنفس المهمة يقلل من سعادة الناس، والتي بدورها تقلل من رغبتهم في العمل.

وقال الدكتور فيليب جيزايارز أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة واشنطن: "لقد أظهرنا الآثار النفسية لعدم تكافؤ الفرص، وكيف يمكن أن يضر بإنتاجية ورفاهية جميع المعنيين".

وأضاف: "قد تسلط النتائج التي توصلنا إليها الضوء على كيف يمكن للآليات النفسية أن تسهم في ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات التقديم للجامعة للأشخاص من خلفيات محرومة، ومن الصعب تحفيز نفسك على العمل الجاد إذا كنت تعلم أن الآخرين سيتلقون مكافأة أكثر سخاءً على نفس الجهد".

وطُلب من 810 مشاركين إكمال مهمة بسيطة مقابل بعض المال، وفي سيناريوهات مختلفة عبر ثلاث تجارب، تم إخبار المشاركين بأن الأشخاص الآخرين يتقاضون رواتب أكثر أو أقل مما كانوا عليه مقابل نفس المهمة، وبدرجات متفاوتة من عدم المساواة، تم إعطاؤهم خيار رفض العمل في مهمة معينة، وفي بعض التجارب، سُئلوا أيضًا عن شعورهم.

وقد وجد الباحثون أنه عندما قيل للناس إن هناك تباينات كبيرة في الأجور بينهم وبين أقرانهم، كانوا أقل استعدادًا للعمل، بما في ذلك المشاركين الذين قيل لهم إن الناس الآخرين يتقاضون أجورًا أقل بكثير مما كانوا عليه، وتُظهر النتائج كيف يكون الناس أقل حماسًا للعمل إذا كانوا يتقاضون رواتب أقل من الآخرين، ولكن أيضًا إذا كانوا يرون أن النظام بأكمله غير عادل.

وقال الباحثون: "قد يواجه الأشخاص المحرومون اقتصاديًا انخفاضًا مضاعفًا في الحافز والرفاهية؛ أولًا بسبب مركزهم النسبي المنخفض، والثاني بسبب رد فعلهم على التوزيع غير العادل للفرص".

وأظهرت النتائج أن التفاوت الكبير في المكافآت أدى إلى مزيد من التعاسة، والتي ارتبطت بدورها بانخفاض الرغبة في العمل، وكان الناس أكثر ميلًا لرفض العمل في السيناريو غير العادل، حتى لو كانوا سيستفيدون.

ويتكهن الباحثون أن المشاعر السلبية التي تسببها الفوارق التعسفية قد تُفسر جزئيًا سبب تعرض الأشخاص المحرومين للقلق والاكتئاب.

وقال الباحثون: "توثق هذه الدراسة مثالًا آخر على فخ الفقر: الوضع الذي يؤدي فيه التعرض للضرر بسبب الظروف العشوائية إلى تقليل دافع الشخص للعمل، وتفاقم حالتهم".