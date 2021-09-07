 جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون المدخل الغربي لجنين ويكثفون تواجدهم بالمحافظة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون المدخل الغربي لجنين ويكثفون تواجدهم بالمحافظة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 8:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - 8:57 ص

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الإثنين، المدخل الغربي لمدينة جنين، مركز مُحافظة جنين، التي ينتمي لها الأسرى الفلسطينيون الستة، الذين هربوا من سجن "جلبوع" بشمال إسرائيل الليلة الماضية.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال نشرت فرقة مشاة في سهل مرج ابن عامر، بالقرب من نادي الصافي للخيول، وشرع جنود الاحتلال بالتدقيق في بطاقات هويات المواطنين.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تستخدم مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، خلال عملية الاقتحام.
ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية وكثّفت من تواجدها في المحافظة الواقعة بشمال الضفة الغربية.


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