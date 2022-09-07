 روسيا: تحرير مدينة كوديما في دونيتسك بالكامل - بوابة الشروق
الأربعاء 7 سبتمبر 2022 2:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

روسيا: تحرير مدينة كوديما في دونيتسك بالكامل

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 1:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 سبتمبر 2022 - 1:28 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تحرير مدينة كوديما بالكامل في دونيتسك، إضافة إلى تصفية عشرات المسلحين الأوكرانيين في نيكولاييف وخاركوف، وتدمير مستودعات ذخيرة ومواقع عسكرية أوكرانية.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأربعاء، جاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

"-سيطرت قواتنا على مدينة كوديما في دونيتسك وتم تحريرها بالكامل من المتطرفين والمسلحين.

-استهدفت القوات الروسية بضربات عالية الدقة موقع قيادة اللواء الميكانيكي الرابع والعشرين في أولينوفكا بمنطقة نيكولاييف، وقامت بتصفية أكثر من 46 جندي في بيلوغوركا وسوخوي ستافوك وأندريفكا في منطقة خيرسون، فضلا عن استهداف لواء المشاة 61 الأوكراني في فيسونسك ويافكينو، بمنطقة نيكولاييف.

-دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة تابع للواء المدفعية 406 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بمنطقة نيكولاييف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك