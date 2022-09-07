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مصر
وزير التنمية المحلية يفتتح معرض أهلا مدارس بشارع فيصل
محيي الدين: من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الأرض بالتزامن مع مؤتمر المناخ 8 مليارات نسمة
استشاري تغيرات مناخية بالأمم المتحدة: العالم لا يتخذ الإجراءات السليمة تجاه تغير المناخ
البيان الختامى للمائدة المستديرة يشيد بجهود مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِي»
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ليتوانيا تسعى لتمديد حالة الطوارئ حتى 16 ديسمبر المقبل
أعلى محكمة فرنسية تؤيد حكم السجن بحق رفعت الأسد
دول البلطيق تقترب من حظر السياح الروس من دخول أراضيها
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بالصور- بعثة الهلال السعودي تطير إلى قطر استعدادا لمواجهة الزمالك
أياكس الهولندي يكتسح رينجرز الاسكتلندي برباعية في دوري الأبطال
ليفاندوفسكي وفاتي وديمبيلي ثلاثي هجوم برشلونة أمام بلزن في دوري الأبطال
رأي
فن
نضال الشافعي ونورهان يقدمان حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
يحيى الفخراني: حبيت زوجتي على أغاني أم كلثوم وبالأخص سيرة الحب
مقتنيات نور الشريف على الرصيف تثير جدلا في الأوساط الفنية
انطلاق حفل ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية لتكريم يحيى الفخراني بحضور مصطفى الفقي ونقيب الإعلاميين
مال وأعمال
أعمال
مواطن
مارك كارني: تحالف جلاسجو يضع 130 تريليون دولار لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: أفريقيا تحتاج أكثر من 500 مليار دولار للوصول الشامل للطاقة بحلول 2030
محمود محيي الدين يؤكد أهمية إعطاء أولوية لمشروعات المناخ في مجالات الغذاء والمياه والطاقة
حوادث وقضايا
النيابة تطلب تحريات التعدي على صاحب محل هواتف محمولة في الإسكندرية
500 جنيه في الساعة.. ضبط سيدة تدير مسكنها في الأعمال المنافية للآداب بالغردقة
تغليظ عقوبة المحلل الشرعي المفبرك للحبس 3 سنوات
تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا بأبو النمرس إلى 10 سبتمبر
تليفزيون
الخارجية عن انسحاب وفد مصر من اجتماع الوزراء العرب: قرارنا لصالح الشعب الليبي
خالد الجندى: لا تقطع الصدقة عن الفقير مهما كانت إساءته لك
أسامة سرايا: برنامج عسكريتار