أوكرانيا تعلن مسؤوليتها عن هجمات استهدفت قواعد روسية في شبه جزيرة القرم

أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات صاروخية استهدفت عدة قواعد جوية في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، بعد شهر من وقوع الضربات.

وكتب فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقال نشرته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم):"يتعلق الأمر بسلسلة من الهجمات الصاروخية الناجحة على قواعد القوات الجوية في شبه جزيرة القرم، وخاصة قاعدة ساكي".

وأسفر الهجوم عن تدمير ما يصل إلى 10 مقاتلات روسية.

ولم يذكر زالوجني أي طراز صواريخ تم استخدامها، لكنه قال إن الهدف هو أن يظهروا للروس أنه حتى في أماكن بعيدة عن الخطوط الأمامية، فإن هناك حربا حقيقية بها خسائر وهزائم.

وتابع أنه لا يتوقع انتهاء الحرب هذا العام. وقال إن الجيش الأوكراني يريد توسيع نطاق هذه الهجمات في عام 2023، لكنه سيحتاج إلى أنظمة أسلحة جديدة من الشركاء الغربيين للقيام بذلك.

أشار إلى صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر لراجمات صواريخ أمريكية من طراز هيمارس.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجموعة الاتصال الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية يوم غد الخميس إرسال شحنات أسلحة أخرى إلى أوكرانيا.