قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، أمين الشباب التقدمي بحزب التجمع المركزي، إن الشباب هم المستقبل، والقادرين على صياغة مشروع سياسي واجتماعي، لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عصام، خلال كلمته بجلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، أنه على مدار الـ 10 سنوات الماضية كنا في وضع صعب، من حيث محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، والتي راح خلالها عدد كبير من الضحايا، فضلا عن عدم الاعتراف الدولي لثروة ٣٠ يونيو.

ونوه عصام إلى أننا نعمل على بناء الجمهورية الجديدة، ولدينا الحوار ااوطني، للتوصل إلى مخرجات، ليس بها أغلبية أو اقلية، وفي توافق تام ومحاولة استعادة تحالف 30 يونيو.

وتابع: "إننا في حزب التجمع، حريصون على وجود القوى المدنية، والعمل على التكاتف في بناء الجمهورية الجديدة"، ذاكرا أن السنوات الماضية، شهدت خطورة الجماعة الإرهابية داخل الجامعة و المدرسة، وزرعهم السموم، ومحاولة اختطاف هوية الشباب المصري، والعمل على تدمير الدولة.

وطالب عصام إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني طلابي بهدف إجراء حوار حول لائحة طلابية جديدة وليس تعديل اللائحة الطلابية الحالية.

ودعا أيضا بضرورة إنشاء أكاديمية سياسية داخل الجامعة، لمشاركة الطلاب في حوار سياسي مع الأحزاب، يساهم في تعرفهم على مختلف الآراء السياسية، ونشر ثقافة المشاركة، وفتح المجال لعملية ثقيف سياسي واسع في كل المواقع الشبابية.