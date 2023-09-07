انتقادات دولية لوزيرة الثقافة الألمانية بسبب برليناله

تعرضت وزيرة الثقافة الألمانية كلاوديا روت لانتقادات من قبل العديد من المخرجين والسينمائيين الدوليين بسبب تعاملها مع الاتجاه الفني لمهرجان برلين السينمائي "برليناله"، وفقا لرسالة مفتوحة في مجلة فارايتي الأمريكية.

وقررت وزارة روث عدم تمديد عقد المدير الفني للمهرجان كارلو شاتريان. وكان المخرج مارتن سكورسيزي والممثلة كريستن ستيوارت من بين أكثر من 100 موقع وصفوا السلوك بأنه "ضار وغير مهني وغير أخلاقي".

وكتب الممثلون والمخرجون: "قد لا يكون كارلو شاتريان رجل استعراض ولكن بطرقه الهادئة، اختار هو وفريقه مسارا تنظيميا مفتوحا ومجزيا فنيا، يظهر اتجاهات جديدة في السينما العالمية، يتحدى الصور النمطية، ويربط بين مختلف فروع صناعة الأفلام".

وأضافت الرسالة أنه على الرغم من الظروف الصعبة، مثل الجائحة أو القيود المالية، كانت الإصدارات السابقة تحت إشرافه "حية للغاية ومليئة بالمفاجآت الإيجابية، وعلى الرغم من أن الأفلام المعروضة أقل عدد، فإنها تحظى بشعبية كبيرة".

وأعلنت روت الأسبوع الماضي أن مهرجان برلين السينمائي لن يدار من قبل قيادة مزدوجة، ولكن من قبل مدير فني واحد.

وستنتهي عقود الإدارة الثنائية الحالية لشاتريان ومارييت ريسينبيك في عام 2024.

وأعلن شاتريان أنه سيبتعد عن المهرجان في عام 2024 تماما.

