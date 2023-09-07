فنلندا تعبر كازاخستان بهدف وتتصدر المجموعة السابعة بتصفيات يورو 2024

واصل منتخب فنلندا انتفاضته في المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل.

وانفرد المنتخب الفنلندي بقمة جدول ترتيب المجموعة، بعدما تغلب 1 / صفر على مضيفه منتخب كازاخستان، اليوم الخميس، في الجولة السابعة للمجموعة.

وتقمص أوليفر أنتمان دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف منتخب فنلندا الوحيد في الدقيقة 78، ليقود الفريق لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، ويعزز آماله في التأهل للمسابقة القارية للمرة الثانية على التوالي، بعدما شارك في أمم أوروبا للمرة الأولى في النسخة الماضية (يورو 2020).

وارتفع رصيد منتخب فنلندا، الذي خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام الدنمارك قبل أن يفوز على أيرلندا الشمالية وسلوفينيا وسان مارينو ثم كازاخستان، في الجولات الأربعة التالية، إلى 12 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد منتخب كازاخستان، الذي تكبد خسارته الثانية في المجموعة، مقابل 3 انتصارات، عند 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.