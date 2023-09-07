السويد: ننتظر تصديق تركيا على انضمامنا لحلف الناتو

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتنتظر أن تبدأ تركيا عملية التصديق على طلبها.

وتقدمت السويد العام الماضي بطلب للانضمام إلى الحلف الدفاعي، لكن تركيا والمجر لم توافقا بعد على الطلب، بحسب وكالة "رويترز".

وقال بيلستروم، خلال مؤتمر صحفي في ريجا بعد اجتماعات لوزراء خارجية دول الشمال ودول البلطيق: "نحن مستعدون تماما وننتظر بدء عملية التصديق في أنقرة".

وتأمل ستوكهولم أن تصدق أنقرة على العضوية عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في أكتوبر، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة للحلف في يوليو الماضي.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أعاد أردوغان الشكوك حول قدرة السويد على نيل عضوية حلف الناتو، بعد حديثه عن إمكانية تغيير أنقرة لموقفها من طلب العضوية.

وفي تصريحات صحفية، ربط أردوغان بين موافقة بلاده على عضوية السويد في "الناتو" وبين استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في السويد.

وقال أردوغان إن مما يأخذه على السويد "عدم ضبط شوارعها"، وفق ما نقلته قناة "تي آر تي" التركية، في إشارة لحوادث حرق المصاحف الشريفة في ستوكهولم، ومظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.