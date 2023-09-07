زيلنيسكي يطالب وزير الدفاع الأوكراني الجديد بإعادة بناء الثقة

كلف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف، بالحد من البيروقراطية وتعزيز الثقة في وزارته، وذلك بعد سلسلة من مزاعم الفساد.



وكان زيلينسكي قد عزل وزير الدفاع السابق في أعقاب اتهامات فساد وجهتها بعض وسائل الإعلام الأوكرانية للوزارة، وكان أبرزها يتعلق بمشتريات، بحسب وكالة "رويترز".



وبينما يجري تقديم عمروف لكبار قادة الجيش ومسئولي الدفاع، غداة موافقة البرلمان على تعيينه، حدد زيلينسكي له الأولويات التي تشمل تطوير التعاون الدولي، وتوجيه أوكرانيا صوب الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).



* أولوية لمحاربة الفساد



وحل عمروف محل أوليكسي ريزنيكوف الذي ساهم في جمع مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الغربية منذ الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي.



ولم يواجه ريزنيكوف نفسه اتهامات بالفساد لكنه كان فريسة لحملة تشهير، بحسب "رويترز".



من جهته، قال عمروف إن أولوياته ستشمل جعل الوزارة المؤسسة الرئيسية لتنسيق قوات الدفاع، وتعزيز القيمة المرتبطة بالجنود الأفراد، وتطوير الصناعة العسكرية في أوكرانيا، ومحاربة الفساد.



ورأى محللون عسكريون أن التغيير لن يكون له تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا.



* سفير أوكراني جديد في لندن



وفي نفس السياق، أفادت تقارير بثتها وسائل إعلام أوكرانية بأن ريزنيكوف سيصبح سفير كييف الجديد في لندن، لأنه طور علاقات جيدة مع السياسيين البارزين.



وأصبح ريزنيكوف شخصية معروفة بعد بداية الحرب في أوكرانيا. وحظي باعتراف دولي، وهو يحضر بانتظام الاجتماعات التي تتم مع حلفاء أوكرانيا الغربيين، واضطلع بدور رئيسي في الضغط من أجل الحصول على معدات عسكرية إضافية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



وقال وزير الدفاع السابق، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، إنه إذا عرض عليه زيلينسكي الفرصة للعمل في مشروع آخر فمن المحتمل أن يوافق.



بدوره، صرح مستشار الدفاع الأوكراني، يوري ساك، لـ"بي بي سي" بأن ريزنيكوف قاد عملية تحويل الوزارة، ووضع الأساس لعضوية أوكرانيا في الناتو في المستقبل.