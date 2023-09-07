المؤبد وغرامة 100 ألف لتاجر مواد مخدرة في أسيوط

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، متهم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لإتجاره في المواد المخدرة بمدينة أبوتيج في أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي، وإيهاب محمود عبد الرشيد الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد.



وتعود وقائع الدعوى رقم 374 لسنة 2023 جنايات مركز صدفا إلى ورود معلومات للعميد محمد الضبع رئيس منطقة مكافحة لمخدرات بوسط الصعيد ولرائد أحمد مفتاح مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط تفيد بإتجار (محمد.ع - 42 عاما)، مقيم مدينة أبوتيج والسابق اتهامه في 15 قضية متنوعة، في المواد المخدرة ويقوم بترويجها بقرى مركزي أبوتيج وصدفا.



وبتقنين الإجراءات قاد الرائد أحمد عادل مفتاح مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، قوة من الشرطة السريين فور وصول معلومة بقيام المتهم بتسليم كمية من المواد المخدرة إلى أحد عملائه بالطريق الزراعي الفرعي الواصل بين مركزي أبوتيج وصدفا، ونصبت القوات عدة أكمنة بعيدا عن الأنظار حتى أن وصل المتهم، فتم ضبطه وبحوزته 2 كيس شفاف داخله كمية من مادة الشابو المخدر وكذلك كيس بلاستيك داخله كمية من الهيروين وكذا لفافة بلاستيكية داخلها كمية من الهيروين، كما ضبط بحوزته ولاعة وميزان حساس وسلاح أبيض ومبلغ مالي 250 جنيها و15 تذكرة داخلها مادة الشابو.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس والولاعة والميزان الحساس يستخدمهما في تجهيز المواد المخدرة للبيع.