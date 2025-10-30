قطر تشارك في منتدى باريس للسلام لتعزيز الحلول المستدامة لأزمات العالم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة لمنتدى باريس للسلام، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة نخبة من القادة السياسيين والدبلوماسيين وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية.

وتعد دولة قطر من الشركاء الداعمين لمنتدى باريس للسلام منذ تأسيسه، إذ تنعقد أعمال هذه الدورة بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية ومنتدى الدوحة ومركز مناظرات قطر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

ومثّل دولة قطر في المنتدى سفير دولة قطر لدى فرنسا، الشيخ علي بن جاسم آل ثاني.

وتمحورت أعمال المنتدى حول تشكيل تحالفات جديدة من أجل السلام والشعوب والكوكب، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول ملموسة ومستدامة للتحديات العالمية الأكثر إلحاحا، خاصة أزمة المناخ.