رئيسة وزراء إيطاليا: لن نتراجع عن دعمنا لأوكرانيا

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، السبت، إن بلادها لن تتراجع أبداً عن قرار دعمها لأوكرانيا، مشيرة إلى أن «الجمود الحالي في الحرب أظهر أن رد الغرب على العملية العسكرية الروسية كان صحيحًا».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، جاء ذلك عقب اجتماع ميلوني، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش منتدى اقتصادي في شمال إيطاليا.

وأضافت: «أعتقد أن لدى الصين والهند دوراً يتعين أن تلعباه لحل هذا الصراع. الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يحدث هو الاعتقاد بإمكانية حل الصراع بالتخلي عن أوكرانيا».

وأكدت أن «خيار دعم أوكرانيا هو في المقام الأول خيار للمصلحة الوطنية، وهو خيار لن يتغير».

بدوره، قال زيلينسكي، في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»، إنه بحث خلال الاجتماع مع ميلوني، خطته للسلام لإنهاء الحرب مع روسيا وإعادة الإعمار، مع التركيز على منظومة الطاقة في أوكرانيا.

