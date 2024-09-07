وزارة العمل تبدأ في اختبار شباب تقدموا على فرص عمل توفرها شركات في البوسنة والهرسك

جبران: هدفنا التأكد من حرفية الشباب على المهن المطلوبة من أجل الاستدامة والاستقرار في العمل

بدأت الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، السبت، بمشاركة مندوبين من دولة البوسنة والهرسك، في عمليات الاختبارات النظرية، للشباب الذي تقدم منذ أيام على الفرص التي أعلنت عنها "الوزارة" بالتنسيق مع الجانب المسئول في البوسنة والهرسك، وذلك على مهن: مهندس مدني، وعمال بناء، ونجار، ومبيض محارة، ونقاش، وحداد مسلح، ومبلط، ومثبت واجهات.

من جهته، أكد وزير العمل محمد جبران، أهمية هذه الاختبارات قبل السفر، تحت إشراف الوزارة لضمان إرسال عمالة ماهرة ومدربة إلى الخارج، والتأكد من حرفيتها في المهنة المطلوبة، من أجل الاستدامة والاستقرار في العمل.

وذكرت وزارة العمل، أنه شارك في الاختبارات، وفد من الإدارة العامة للتشغيل، ووفد من إحدى الشركات في البوسنة، وعدد من المترجمين، حيث تستكمل اللجنة الاختبارات العملية، حتى الأحد، بأحد مراكز التدريب المهني بالقاهرة .

وأعلنت وزارة العمل، قبل أيام، تلقى أوراق الراغبين فى التقدم لشغل فرص العمل التى أعلنت عنها الوزارة، بدولة البوسنة والهرسك، برواتب مجزية، مع توفير مبيت للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى واجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء،كما أن مدة العقد سنة،قابلة للتجديد ، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية.