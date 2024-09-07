تحرك دبلوماسي عاجل من لبنان بعد قصف إسرائيلي استهدف عناصر إطفاء

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مساء السبت، سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية ببلاده إلى اجتماع طارئ، الاثنين، إثر استهداف إسرائيل عناصر إطفاء من الدفاع المدني جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق السبت، استشهد 3 من رجال الإطفاء وأُصيب آخران بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني في جنوب لبنان.

وأدان ميقاتي، في بيان، العدوان الاسرائيلي الجديد الذي استهدف عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق جراء الغارات التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي على بلدة فرون الجنوبية.

وقال إن هذا العدوان الجديد ضد لبنان يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية، ويمثل عدوانا سافرا على القيم الانسانية، مضيفًا: «هذا الأمر ليس غريبا على العدو الإسرائيلي، ونحن نشهد جرائمه المتتالية على المناطق اللبنانية وفي الأراضي الفلسطينية أيضا».

وتابع: «انطلاقا من مبدأ أن العدو الاسرائيلي لا يأبه للقوانين والأعراف الدولية، فقد دعوت سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية إلى اجتماع طارئ في السرايا (القصر) الحكومي الاثنين».

وأوضح أن هدف الاجتماع وضع الجميع أمام مسئولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يأبه لأي قانون، ويمضي في إشعال نار جرائمه ضد لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص ضد من يعملون على إخماد نيران حقده.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الحدودي الفاصل ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.