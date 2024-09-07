اجتماع تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دمياط

عُقدت محافظة دمياط الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لتقييم مشروعات "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في مرحلتها الثالثة. شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى منسقي المبادرة من محافظة دمياط.

أوضح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن الاجتماع ناقش اختيار المشروعات في الفئات الستة المحددة، وهي: المشروعات الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة، المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الشركات الناشئة، المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. تم تقديم هذه المشروعات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى نهاية أغسطس الماضي، وسيتم تأهيل 18 مشروعًا لمرحلة الإعلان خلال المؤتمر الإقليمي.

وأكد الشهابي أن المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا في مرحلتيها الأولى والثانية، مما دفع الدولة للاستمرار في دعمها، وذلك في إطار جهود التعامل مع التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية وتحقيق رؤية مصر 2030.

كما أشار إلى أن محافظة دمياط حققت تقدمًا ملحوظًا في مشروعات تحقق أهداف المبادرة خلال المرحلتين السابقتين.