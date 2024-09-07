ضبط عنصرين إجرامين بعد مداهمة وكر مخدرات في أسوان

نجح رجال مباحث نصر النوبة بأسوان، في القبض على عنصريين إجراميين بعد مداهمة وكر لتجارة المخدرات بمدخل قرية الدكة.

وكانت عدة شكاوى وصلت لرجال مباحث نصر النوبة، من الأهالي بالإزعاج الذي يتسبب فيه وكر مخدرات بمدخل القرية، فيما تم إعداد قوة من مباحث المركز برئاسة النقيب محمد الشيخ، ومعاونيه الملازمين عبد المنعم عبد الستار وأنس الصبروتو، الذين داهموا الوكر وألقوا القبض على اثنين بعد محاولة الهروب، كما تم ضبط كمية من المخدرات والشابو.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرر المحضر وجارٍ العرض على النيابة.