تضامن الغربية: توزيع ملابس جديدة على 450 أسرة أولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، تنفيذ إحدى الجمعيات الخيرية تحت إشراف المديرية، معرض ملابس بنادي المعلمين في المحلة الكبرى، وتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 450 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام بقرية محلة أبوعلي وقرية بطينة وعزبة تومة والشعبية ومنشية مبارك، تحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وقالت حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، إننا في الغربية نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى.

وأعربت عن شكرها لجميع مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا.

وأكدت أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، بعد التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وبينت أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يجري وفق خطة مسحية، ووفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأضافت وكيل الوزارة، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين، جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 30عامًا، إذ تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الغربية.

وأشارت إلى أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.