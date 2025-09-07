مقتل قائد يمني بارز خلال مواجهات مع الحوثيين في مأرب

قتل العقيد خالد مثنى رئيس أركان حرب الجبهة الجنوبية في محافظة مأرب اليمنية مع أحد مرافقيه خلال مواجهات مسلحة ضد جماعة الحوثي في منطقة الفليحة جنوبي المحافظة.





وقال مصدر عسكري حكومي إن العقيد مثنى، الذي يعد من القيادات الميدانية البارزة في قوات الحكومة اليمنية سقط خلال اشتباكات عنيفة مع مقاتلي الحوثي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن سير المعارك أو حجم الخسائر من الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن مثنى سبق وأن أصيب في أكثر من جبهة قتال ضد الحوثيين خلال السنوات الماضية، ما يعكس مدى انخراطه المباشر في المعارك الميدانية.

وتعد محافظة مأرب الغنية بالنفط واحدة من أكثر المناطق اليمنية سخونة من حيث المواجهات العسكرية وتشهد منذ أعوام اشتباكات متكررة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين، والتي غالبا ما تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.