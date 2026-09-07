ضبط 1400 عبوة مشروبات مجهولة المصدر و5 أطنان أعلاف ومخصبات بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية على الأسواق والمحال والأنشطة التجارية، برئاسة محمد هدية وكيل وزارة التموين، بمراكز النوبارية ووادي النطرون والمحمودية وإيتاي البارود.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع والمنتجات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،ففي النوبارية ووادي النطرون، كما تمكنت من ضبط 1400 عبوة مشروبات غازية مجهولة المصدر، ومصنع أعلاف يعمل دون ترخيص أو سجل صناعي، والتحفظ على 4500 كيلوجرام من الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب ضبط 200 بستلة مخصبات زراعية مجهولة المصدر تزن نحو طن لعدم وجود فواتير ومستندات تثبت مصدرها.

كما ضبطت حملة تموين النوبارية 120 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و550 عبوة مبيدات مجهولة المصدر داخل أحد المخازن، فضلًا عن تنفيذ 5 قرارات للنيابة العامة بشأن المضبوطات، والمرور على مستودعات الغاز لمتابعة عمليات التوزيع على المستحقين.

وفي المحمودية، أسفرت الحملات بالتعاون مع هيئة التفتيش الصيدلي عن ضبط 100 عبوة أدوية بشرية داخل سوبر ماركت بالمخالفة للقواعد المنظمة لبيع الأدوية، وضبط 50 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع، وتنفيذ 5 قرارات للنيابة العامة بشأن مضبوطات في قضايا سابقة.

كما تمكنت حملة تموين إيتاي البارود من ضبط كميات من اللحوم والكبدة المجمدة مجهولة البيانات، وكمية من الأدوات المكتبية منتهية الصلاحية، وتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي للسلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.