كوريا الشمالية تدشن المدمرة البحرية الثانية كانج كون

دشن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مدمرته البحرية الثانية ودعا إلى بناء ردع نووي أكثر موثوقية، حسبما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين، في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدريبا عسكريا ثلاثيا يراه كيم تهديدا أمنيا.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تصعد فيه كوريا الشمالية الضغوط على الولايات المتحدة بعد رفضها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجم تدريب عسكري كبير مع كوريا الجنوبية كخطوة توفيقية تجاه كيم. ويقول المراقبون إن كوريا الشمالية تريد انتزاع تنازلات أكبر من الولايات المتحدة.

وتم تدشين المدمرة "كانج كون" في القوات البحرية لكوريا الشمالية في مدينة ونسان الساحلية الشرقية يوم الأحد في حفل حضره كيم وابنته المراهقة التي تصفها وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية بأنه من المرجح أن تكون وريثته. وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية الفتاة ترتدي فستانا أبيض وسترة وهي تسير إلى جانب والدها على سجادة حمراء، وتتفقد السفينة الحربية وتلتقط الصور مع البحارة معا.

وتعتبر هذه السفينة والسفينة "تشوي هيون"، التي دشنت في يونيو ، مدمرتين بحجم 5 آلاف طن مجهزتين بصواريخ ذات قدرة نويوية، مما يجعلهما متقدمتين للغاية كأنشط السفن الحربية في كوريا الشمالية.

وفي كلمة ألقاها في الحفل، قال كيم إن تدشين المدمرتين ألقى الخوف في قلوب الأعداء، حيث جعل التسليح النووي للبحرية الكورية الشمالية من الممكن ممارسة ردعها النووي بطريقة أكثر تنوعا وعملية.

وتابع كيم: "إن مخاوف الأعداء ستتعمق بالتأكيد".وأضاف "يجب علينا أن نرسخ بشكل أكثر وضوحا ردعا حربيا نوويا قويا وموثوقا، لتطبيق التشغيل المتنوع والفعال لأنظمتنا القتالية النووية عملا، وتعزيز أنشطتنا العسكرية للدفاع البحري وردع الحرب بشكل أكبر".