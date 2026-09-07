تشهد أسواق محافظة البحيرة ارتفاعًا جديدًا في أسعار الدواجن، وسط حالة من الركود في حركة البيع والشراء، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 75 جنيهًا، فيما بلغ سعر الدواجن الحمراء 105 جنيهات للكيلو، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين إلى تقليل الكميات المشتراة أو العزوف عن شراء الدواجن، في ظل تزايد الأعباء المعيشية، والاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وأجرت "الشروق" جولة بعدد من أسواق البحيرة، لرصد حركة البيع والشراء والتعرف على آراء المواطنين وأصحاب محال الدواجن.

وأكدت سهيلة محمود، موظفة، أن أسعار الخضروات والفواكه تشهد ارتفاعًا مستمرًا، رغم حالة الركود التي تسيطر على الأسواق، مشيرة إلى أن الأسر تواجه في الوقت نفسه أعباء شراء مستلزمات المدارس، ما يزيد من الضغوط على ميزانية الأسرة.

وطالب سامح رميس، أحد المواطنين، بتشديد الرقابة على الأسواق من جانب الأجهزة المعنية، لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو المغالاة في الأسعار، متسائلًا: "كيف لأسرة مكونة من 4 أفراد أن تتكلف وجبتها اليومية 400 جنيه للخضروات والدجاج؟".

من جانبه، قال طلعت صالح، صاحب مزرعة دواجن، إن ارتفاع درجات الحرارة يمثل ضغطًا إضافيًا على تكلفة الإنتاج، خاصة مع الحاجة إلى تشغيل أجهزة التبريد والتكييف داخل المزارع، متوقعًا أن يرتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى نحو 90 جنيهًا، وهو ما قد ينعكس بدوره على أسعار مختلف أنواع الطيور.

وفي المقابل، أشار سلامة السويسي، صاحب محل لبيع الدواجن، إلى أن حركة البيع والشراء تشهد تراجعًا ملحوظًا مع ارتفاع الأسعار التي أصبحت تفوق إمكانيات عدد كبير من الأسر، موضحًا أن المواطنين يتجهون إلى شراء كميات محدودة من الدواجن أو الاعتماد على الأجنحة والكبد والقوانص، أو شراء كميات قليلة من البانيه، لتقليل تكلفة الوجبة، وهو ما ينعكس سلبًا على أصحاب المحال ويزيد من حجم الخسائر.