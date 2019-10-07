أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق لم يخطأ بشكل كبير في مواجهة نادي مصر التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأشار منصور في تصريحاته التلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، إلى أنه ينوي فرض عقوبات على الفريق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب نيته إتخاذ قرارات حاسمة.

وقال رئيس الأبيض: "هناك أخطاء أمام نادي مصر، وكذلك غرور، لدينا لاعبين بمجرد أن انضموا إلى المنتخب أصبحوا -منفوخين-".

وأكمل: "أليس هذا ميتشو الذي قمتهم باختياره والذي وصفتوه بالعبقري؟ هل ننتظر منه أن يسجل الأهداف بدلًا من عمر السعيد أو أي لاعب آخر؟".

وأضاف: "ميتشو مهمته هي خلق الفرص للاعبين ولكنه لن يلعب بدلًا منهم، غلطته كانت النظر إلى مباراة الأهلي فقط، خسرنا من فريق في الدوري الممتاز وليس مركز شباب".

وأوضح:"هناك قرارات وعقوبات بالتأكيد، لكن الشماتة التي أراها حاليًا ليست مقبولة، لا نريد أن نصدر الإحباط لجماهير الزمالك، لعبنا بدون القوام الأساسي".

واختتم: "ميتشو أفضل من فايلر 100 مرة، مدرب الأهلي لم يخض مواجهات صعبة تكشفه حتى الآن، يريدون تغير المدرب وعندما كنت أفعل ذلك كانوا يبكون!".

يذكر أن نادي مصر حقق نتيجة مفاجئة أمام الزمالك بالتعادل بهدف لكل فريق، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.