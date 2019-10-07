 حبس صاحب مصنع بلونات مياه مجهولة المصدر بالسلام - بوابة الشروق
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حبس صاحب مصنع بلونات مياه مجهولة المصدر بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
كتب - محمد أبوعوف:
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 8:28 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 8:28 م

قررت نيابة السلام، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج بالونات مواتير المياه من مواد مجهولة المصدر وتقليدها بعلامات إنتاج ايطالية.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم السلام، بضبط مسئول عن مصنع لتصنيع بلونات مواتير المياه لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من بالونات المياه بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر، وعثر بداخل المصنع على " 225 بلونة موتور مياه مدون عليها صنع فى إيطاليا "معده للبيع"، 60 بلونة تحت التجهيز، 80 فلنشة، 125 كيلو كبريت زراعى، 4 مكبس "معدات تصنيع"، 4 ماكينة(قلوظة، فرد بلاستيك)، كمية من العبوات والكراتين الفارغة" ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.


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