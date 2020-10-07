ماكرون: الإعلان عن مزيد من القيود لاحتواء كورونا الخميس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيتم غدا الخميس، الإعلان عن مزيد من القيود للحد من تفشي فيروس كورونا في فرنسا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ماكرون أن وزير الصحة الفرنسي سيعلن غدا عن القيود المستهدفة التي ستركز على الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس بشكل أسرع بين كبار السن، والتي بلغت فيها المستشفيات أقصى طاقتها.

وقال الرئيس في مقابلة مع قناة "تي أف 1" اليوم الأربعاء: "يجب أن يتم فرض مزيد من القيود، مثل تلك المفروضة بالفعل" في مرسيليا، حيث أغلقت الحانات والمطاعم أبوابها. ولا يزال فتح المطاعم ممكنا في باريس، ولكن تم إغلاق الحانات.

وسجلت فرنسا اليوم الأربعاء 18746 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما دفع بمتوسط الإصابات الجديدة على مدار سبعة أيام إلى أعلى مستوى له حتى الآن.