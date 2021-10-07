السلطات الألمانية تعتقد أن عدد الملقحين أكبر من المذكور في الإحصاءات الرسمية

قال معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، إن عدد الحاصلين على لقاحات ضد فيروس كورونا في ألمانيا أعلى من الإحصاءات الرسمية.

وأشار المعهد إلى أنه بناء على الاستطلاعات والبيانات فقد حصل ما يصل إلى 84% من البالغين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح حتى أمس الأول الثلاثاء، ونحو 80% على الجرعة الثانية.

وقدرت الإحصاءات الرسمية أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى ممن يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر تبلغ نحو 80%، والحاصلين على الجرعة الثانية أكثر من 75%.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن حملة التطعيم نجحت بنسبة أكبر من توقعاتنا الأولية. وتابع: "هذا يوفر لنا أمنا إضافيا خلال فصلي الشتاء والخريف. نسعى للعودة للحرية والحياة الطبيعية خطوة بخطوة".

لكنه حذر من أن الالتزام بإجراءات النظافة وارتداء الكمامات مازال أمرا مهما في الأماكن المغلقة.