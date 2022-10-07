قيادية في البرلمان الألماني تجدد مطلبها بتوريد دبابات لأوكرانيا

خلال زيارة إلى أوكرانيا، جددت رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، مطلبها بتوريد دبابات قتالية وناقلات جند مدرعة إلى هناك.

وقالت شتراك-تسيمرمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "إرادة الدفاع في أوكرانيا لم تنقطع.. لكن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى دعم منا لتجاوز الشتاء. وهذا ينطبق قبل كل شيء على الذخيرة، وكذلك أيضا على توريد ناقلات جند مدرعة أو دبابات قتالية من أجل التغلب على ارتكازات روسية".

ووصلت شتراك-تسيمرمان إلى أوكرانيا أمس الخميس. وهي من بين ساسة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا طالبوا مرارا بزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك تسليمها دبابات القتال.

وقالت السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الحر إن أوكرانيا ممتنة للغاية لألمانيا، مضيفة أن العتاد الذي أرسلته ألمانيا - "وإن كان متأخرا" - يعمل بفعالية ويشكل "دعما كبيرا" لأوكرانيا التي تتعرض للهجوم من قبل روسيا.



