 شولتس يعلن عن مؤتمر في برلين لبحث الدعم المستدام لأوكرانيا - بوابة الشروق
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شولتس يعلن عن مؤتمر في برلين لبحث الدعم المستدام لأوكرانيا

وكالات
نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 7:30 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 7:34 م

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، تنظيم بلاده مؤتمرا في الـ25 من أكتوبر الجاري، في برلين لبحث أدوات الدعم المستدام لأوكرانيا، مضيفا أن المؤتمرين لن يبحثوا ضمانات إضافية لكييف.

وقال شولتس: "أنا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وجهنا الدعوة إلى عقد مؤتمر على مستوى الخبراء في برلين في الـ25 من أكتوبر، والحديث لن يدور حول ضمانات جديدة للدعم، بل حول كيفية تطوير أدوات المساعدة طويلة الأمد".

وأكد شولتس، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مؤخرا أن ألمانيا ستواصل دعم كييف، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

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