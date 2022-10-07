الفاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء للشهر السادس على التوالي

قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، إن مؤشرها لأسعار الغذاء قد تراجع للشهر السادس على التوالى فى سبتمبر وذلك بانخفاض بنسبة 1.1% عن أغسطس، بينما بقي 5.5% أعلى من قيمته قبل عام، ولفتت إلى أن مؤشرها لأسعار الزيوت النباتية قاد الانخفاض حيث انخفض بنسبة 6.6% خلال الشهر ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.

وأشارت المنظمة إلى أن وعلى النقيض من ذلك فقد ارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 1.5% عن أغسطس حيث انتعشت أسعار القمح العالمية بنسبة 2.2% مرتبطة بالمخاوف المتعلقة بظروف المحاصيل الجافة في الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والوتيرة السريعة للصادرات من الاتحاد الأوروبي وسط ارتفاع الطلب الداخلي وزيادة عدم اليقين بشأن استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ما بعد نوفمبر.

فى ذات الإطار، قالت المنظمة إن أسعار الذرة العالمية كانت مستقرة الى حد كبير حيث أدى ارتفاع دولار الولايات المتحدة إلى مواجهة الضغط الناجم عن توقعات أكثر صرامة للإمدادات مرتبطة بتخفيض توقعات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ونوهت بأن مؤشر أسعار جميع أنواع الأرز قد ارتفع بنسبة 2.2% وهو ما يرجع (بحسب المنظمة) إلى حد كبير الى تغيرات سياسة التصدير في الهند والمخاوف بشأن تأثير الفيضانات الشديدة في باكستان.

بالنسبة لأسعار منتجات الألبان، قالت المنظمة إن المؤشر قد انخفض بنسبة 0.6% في الشهر مما يعكس إلى حد كبير تأثير ضعف اليورو مقابل الدولار، إلى جانب عدم اليقين في السوق وآفاق النمو الاقتصادي العالمي القاتمة ذلك فى الوقت الذى انخفض مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 0.5% حيث انخفضت أسعار لحوم الأبقار العالمية بسبب ارتفاع توافر الصادرات من البرازيل وانخفضت أسعار لحوم الدواجن بسبب انخفاض الطلب على الواردات.

تقرير الفاو أشار إلى انخفاض لمؤشر أسعار السكر بنسبة 0.7% خلال شهر سبتمبر، وعزت المنظمة ذلك إلى توقعات الإنتاج الجيدة في البرازيل، إلى جانب انخفاض أسعار الايثانول وتأثيرات حركة العملات.

على صعيد التوقعات، توقعت فاو أن يبلغ إنتاج الأرز العالمي 512.8 مليون طن بانخفاض 2.4% عن أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2021 فى الوقت الذى رفعت المنظمة فى سبتمبر لتوقعاتها لإنتاج القمح العالمي إلى 787.2 مليون طن بزيادة 1.0% عن العام السابق.

وقالت المنظمة إنها في طريقها لتسجيل مستوى قياسي مرتفع بسبب محاصيل أفضل من المتوقع في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، ولفتت إلى توقعها بأن ينخفض الاستخدام العالمي للحبوب خلال 2022/23 بنسبة 0.5% عن الموسم السابق الى 2784 مليون طن.

وأضافت المنظمة أنه من المتوقع أن تنكمش مخزونات الحبوب العالمية في نهاية مواسم 2023 بنسبة 1.6% دون مستوياتها الافتتاحية لتصل إلى 848 مليون طن كما يتوقع أن تنخفض نسبة مخزونات الحبوب العالمية الى الاستخدام الى 29.7 % في 2022/23 من 31% في العام السابق.

المنظمة الدولية قالت إن 45 دولة حول العالم بما في ذلك 33 في إفريقيا وتسعة في آسيا واثنتان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وواحد في أوروبا تحتاج إلى مساعدة خارجية من أجل الغذاء.

وأشارت المنظمة إلى أن موجات الجفاف المتعددة السنوات تسببت في حالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا مع توقع حدوث مجاعة في أجزاء من الصومال ما لم يتم توسيع نطاق المساعدة الإنسانية.