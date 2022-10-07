حراسة مشددة تحيط بأول محطة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا خلال الإنشاء

قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أول محطة استيراد عائمة للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، في مدينة فيلهلمسهافن المطلة على ساحل بحر الشمال، تخضع لحراسة على مدار الساعة من قبل الشرطة أثناء بدء أعمال البناء.

وتم اتخاذ قرار الحراسة المشددة في أعقاب التخريب الأخير المزعوم لخطي أنابيب "نورد ستريم 1 و2" في بحر البلطيق، وفقا لتقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الجمعة.

وقال المتحدث إن موقع البناء كان بالفعل تحت المراقبة المنتظمة، ولكن ليس على مدار الساعة، موضحا أنه يُجرى حراستها حاليا من الأرض وأيضا من البحر، بالتعاون مع الشرطة البحرية.

وذكرت "دير شبيجل" أنه لا توجد حاليا مؤشرات ملموسة على خطر وقوع هجوم. وأضافت المجلة نقلا عن مصادر بالشرطة أن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله حوالي 26 كيلومترا من مرحلة إنزال الغاز المسال إلى منشأة التخزين يخضع لرقابة مشددة للغاية.