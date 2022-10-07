حقل كاريش: ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان محور صراع داخلي إسرائيلي

وهدد بأنه لن يلتزم بالاتفاق في حال نجاح حزبه بانتخابات الأول من نوفمبر وتوليه منصب رئاسة الحكومة.

على ماذا تختلف إسرائيل ولبنان؟

تسعى الحكومة للمصادقة على الاتفاق دون طرح الموضوع على البرلمان الإسرائيلي فيما تقول المعارضة أن الخطوة ليست قانونية.

سن الكنيست في عام ٢٠١٤ قانونا يجبر أي حكومة على إجراء تصويت برلماني على أي قرار أو اتفاق يقضي بالانسحاب من أراض تقع تحت السيادة الإسرائيلية.

ينص القانون على ضرورة الحصول على أغلبية ٨٠ عضو في الكنيست من أصل ١٢٠ أو أغلبية ٦٥ عضوا مع إجراء استفتاء شعبي.

تقول المصادر الحكومية إن المياه الاقتصادية لا تقع ضمن حدود السيادة الإسرائيلية.

المصادر الصحافية الإسرائيلية ذكرت بأن المستشارة القضائية للحكومة قد توافق على طرح الحكومة دون العودة للكنيست.