أمريكا تؤكد استعدادها مساعدة تايلاند في أعقاب مجزرة بحضانة للأطفال

أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لمساعدة حلفائها التايلانديين في أعقاب مجزرة بحضانة للأطفال أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 38 شخصا، بينهم 24 طفلاً.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة: نشعر بحزن عميق إزاء المأساة التي وقعت في مقاطعة نونج بوا لام فو.

وأضاف بلينكن، بحسب البيان، أن هذا العنف لا معنى له ويفطر القلب، مؤكدا أن واشنطن تقف إلى جانب شعب تايلاند.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن خالص التعازي لمن فقدوا أحباءهم.

وكان رجل تايلاندي قد قتل عائلته ثمّ انتحر أمس بعدما هاجم وقتل 35 شخصًا بينهم 23 طفلًا بمسدس وسكين في حضانة أطفال شمال شرق تايلاند، حسبما قال كولونيل بالشرطة في مقاطعة نونج بوا لام فو.

وقال متحدث باسم الشرطة التايلاندية، إن 35 شخصاً على الأقل قتلوا، بينهم 23 طفلاً، في إطلاق نار جماعي في مركز للرعاية النهارية للأطفال في أحد أقاليم شمال شرق البلاد.