3 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن ثلاث سفن تحمل منتجات زراعية أوكرانية غادرت موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني.



وقالت الوزارة في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن ناقلة البضائع نيو آيلاند، التي استأجرها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، غادرت ميناء تشورنومورسك. وهي تحمل 30 ألف طن من القمح.



يشار إلى أن الناقلة انضمت إلى القافلة مع سفينتين أخريين غادرتا مينائي أوديسا وبيفديني. وستنقل تلك السفن إجمالي 56600 طن من القمح والذرة إلى دول في إفريقيا وآسيا وأوروبا".



ومنذ بدء مبادرة ممر الحبوب، تم تصدير 6.39 مليون طن من المنتجات الزراعية من أوكرانيا. وفي المجموع، غادرت 285 سفينة تحمل منتجات زراعية لدول آسيا وأوروبا وأفريقيا من ثلاثة موانئ في أوكرانيا.