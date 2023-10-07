جوارديولا قبل مواجهة أرسنال: لن نبكي وهذا هدفنا في الموسم الجديد

علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على مواجهة أرسنال وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

ومن المقرر أن تجمع المواجهة المرتقبة مانشستر سيتي بـ أرسنال، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثامنة من البريميرليج على استاد الإمارات.

وأكد جوارديولا أن الإصابات التي يعاني منها فريقه لن تكون عائقًا أمام محاولات السيتيزينز للفوز بمباراة أرسنال، خاصة وأنه أحد الفرق المرشحة للتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: «ستونز لن يكون جاهزًا للعب أمام أرسنال، ولكن من الممكن أن يكون لائقًا للعب مع المنتخب الإنجليزي».

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: «بديل رودريجو؟ نحن لن نقوم بالبكاء أو الشكوى لإيجاد بديله، علينا البحث عن حلول ولدينا 11 لاعبًا لنحاول الفوز بالمباراة».

وأكمل: «بكل تأكيد أرسنال يعد أحد المرشحين للفوز باللقب، ولكن من الصعب الحديث عن ذلك بعد 10 مباريات، وبالنسبة لنا فنريد أن نصل إلى شهر فبراير المقبل ونحن متأهلون للأدوار التالية في دوري أبطال أوروبا وننافس على لقب الدوري الإنجليزي».

هذا ويتصدر حاليًا مان سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن وصافة توتنهام، وكذلك أرسنال صاحب المركز الثالث.