حنان مطاوع: تكريمي بمهرجان الإسكندرية حافز ودافع كبير لتقديم الأفضل

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها البالغة بتكريمها عن مجمل أعمالها ومسيرتها الفنية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 بمكتبة الإسكندرية.

ووصفت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «ليالي TEN» مع الإعلامية بوسي شلبي، عبر شاشة «TEN» مساء الجمعة، التكريم في حضور نخبة من الأساتذة ونجوم الفن؛ بالأمر الرائع، متوجهة بالشكر إلى الناقد السينمائي أمير أباظة رئيس المهرجان، قائلة: «هو دائما وش الخير علىّ».

وأضافت أن التكريم يمثل حافزا ودافع كبير نحو تقديم الأفضل، موجهة التحية إلى الفنانة سميحة أيوب على خلفية تدريس مسيرتها الفنية مؤخرا ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم، قائلة: «سيدة المسرح العربي تستحق هذا التكريم بل أكثر».

وشددت على أهمية استعادة الفن مكانته الحقيقية في المجتمع وأن يؤدي دوره التنويري من جديد لا سيما في ظل التسفيه الراهن من دوره.

وتابعت: «أنا حاسة معرفش ليه بقا فيه تتفيه (تسفيه) للفن، هل ده من ضيق حاجة الناس واحتياجهم المستمر والحياة القاسية معرفش؟، لكن أن شايفة أن الأمم دائما بتنهض بالفن».

وأكدت أن الإنسانية تزداد إنسانية عندما يؤخذ الفن على محمل الجد، كاشفة عن اقتراب عرض مسلسل صوت وصورة بطولة الفنان مراد مكرم والفنانة نجلاء بدر، معربة عن أملها أن ينال إعجاب الجمهور.