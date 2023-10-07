البيئة: الجولات اليومية لمواجهة نوبات تلوث الهواء مستمرة لضمان إحكام الرقابة بالمحافظات

تواصل قيادات وزارة البيئة جولاتها الميدانية اليومية؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، ومتابعة أعمال جمع وكبس قش الأرز في المحافظات المعنية بزراعة الأرز، ضمن تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقيادات الوزارة بالمتابعة اليومية المستمرة والميدانية لأعمال محاور المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية.

واستهل الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، جولته بمحافظة الغربية بالمرور على مواقع زراعة وحصاد الأرز وتجميع قش الأرز، ومتابعة سير العمل اليومي بمحاور المنظومة بالمحلة الكبرى؛ للوقوف على مدى التزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والاستفادة منها سواء باستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، حيث تُعد من أكبر المناطق زراعة الأرز بمحافظة الغربية، وذلك بموقع تجميع لقش الأرز لأحد المتعهدين بقرية الهياتم حيث يوجد بالموقع 300 طن، وموقع آخر بالجابرية يوجد به 500 طن يمكن استخدامه كعلف للماشية.

وعقد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، اجتماعًا مع الدكتور محمد رأفت نائب محافظ كفر الشيخ بديوان عام محافظة كفر الشيخ؛ للتنسيق على تشكيل لجنة تضم كل من جهاز شئون البيئة والقيادات التنفيذية بالمحافظة المعنيين بالسيطرة وأخذ الإجراءات التنفيذية لمجابهة مواقع حرق الأرز، والاستجابة السريعة للبلاغات الخاصة بحرق قش الأرز.

وتفقد رشاد، عددًا من مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم المرور علي موقع بقرية البشاير وتبين وجود به كمية 1000 طن قش أرز سيتم استخدامها كعلف للماشية، والمرور على موقع آخر بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز.

واختتم جولته، بعقد اجتماع مع الدكتورة نجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية؛ للتنسيق حول زيادة التعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الغربية.

وأوصى خلال الاجتماع بالتنسيق بين وزارة البيئة وكل من محافظة الغربية وكفر الشيخ لإنشاء مصنع؛ لتدوير قش الأرز وإنتاج الأخشاب منه.

وفي سياق متصل، أجرت هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة يرافقها الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع، والدكتور مجدي الحصري مدير عام فرع الشرقية، جولة ميدانية بمحافظة الشرقية تم خلالها المرور على معظم نطاق مركز بلبيس والذي بلغ الحصاد بها 70% من إجمالي 14000 فدان تم زراعتهم هذا العام، ومركز الزقازيق والتي تم حصاد 3000 فدان من جملة 21000 فدان.

وتبين أثناء المرور بنطاق قرية المسلمية بمركز الزقازيق، كبس المزارعون قش الأرز واستخدمه كعلف للماشية.

وأوضحت الشوادفي، أنه بالمرور على طريق الزقازيق ديرب نجم تلاحظ استقرار الأجواء، مضيفة أنه وبمتابعة المحاور بمراكز المحافظة لم يتم رصد أي حرائق بنطاق تلك المحاور.

وتابعت أنه بالمرور الميداني بمحافظة الدقهلية، برفقة الدكتور ماجد السيد مدير فرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية، تلاحظ من خلال محور مركز المنصورة قيام المزارعين بتحميل ونقل قش أرز مكبوس للاستفادة منه اقتصاديًا، ورصد عمل مسابك ومصانع طوب بمدينة ميت غمر، دون الالتزام بتنفيذ قرارات السادة المحافظين بغلق المنشآت الملوثة، وتخفيف الأحمال لتلك المنشآت خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة.

وكشفت عن عمل محاضر من قبل فرع المنصورة وفقًا لقرار الإغلاق، وتلاحظ وجود حريق مخلفات بلدية بنفس نطاق المحور حيث تم التعامل مع الواقعة والإطفاء، لافتة إلى رصد حريق لحطب قطن بأرض زراعية بقرية طنبارة مركز السنبلاوين، حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، فضلاً عن المرور الميداني، وأسفر عن تحرير 4 محاضر (2 قش أرز، و2 مخلفات زراعية ذرة وقش قطن)، واتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين.

ومن جانبه، مر محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، على طريق شبرا بنها الحر في نطاق محافظة القليوبية حيث تم رصد بعض الحرائق للمخلفات الزراعية والتي تم التعامل معها من قبل الفلاحين، والتوجيه للفرع لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورصد تراكمات مخلفات على جانب الطريق مع رصد إشغالات ببعض البؤر، مشيرًا إلى التنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة للتواصل مع مكتب المحافظ لرفع التراكمات.

وأضاف معتمد، أنه بالمرور على الطريق الدولي كفر الشيخ في نطاق محافظة الغربية تبين بلوغ نسبة حصاد الأرز حوالي 40%؜، مشيرًا أن الوضع شهد استقرارًا، ولم يتم رصد أي حرائق.

ومر على محور طريق كفر الشيخ المحلة بنطاق محافظتي كفر الشيخ والغربية من مدخل كفر الشيخ وحتى مركز المحلة، مشيرًا إلى رصد العديد من نقاط حرق المخلفات الزراعية، حيث تم التنسيق مع الفرع وإدارات الإرشاد الزراعي لتحرير محاضر للمخالفين.