طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف سيارة إسعاف أمام مستشفى جنوبي قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة إسعاف أمام مستشفى بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل بثته قناة الجزيرة التي نقلت كذلك عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطع غزة، دعوتها لكل المواطنين بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم.

وتحدثت وسائل إعلام في الساعات الماضية، عن شن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.

وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».

ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.