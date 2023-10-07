عبد العزيز إيهاب: تتويج «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا جاء عن جدارة واستحقاق

أبدى عبد العزيز إيهاب، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، سعادته الغامرة بالتتويج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت بالكونغو برازافيل، بعد الفوز على فريق جي إس كي الكونغولي بنتيجة 37-23 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اليوم.

وقال إن الفوز بالبطولة جاء خير تتويج لمجهودات كبيرة من الفريق والجهاز الفني. وأضاف أن الفوز باللقب الغالي جاء عن جدارة واستحقاق بعدما تمكن الفريق من تحقيق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، وقام بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز خاصة في الدفاع المحكم على الدائرة أو الهجوم المرتد السريع.

وأوضح أن هذا التتويج يعد استكمالًا لسلسلة النجاحات التي يحققها «رجال يد الأهلي» وأنه يهدي هذا الفوز الغالي للجماهير التي تساند الفريق في جميع الأوقات وتعد اللاعب رقم واحد في جميع التتويجات والنجاحات التي تحققها فرق النادي.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.