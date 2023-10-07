 عملية طوفان الأقصى.. الإذاعة العبرية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن - بوابة الشروق
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عملية طوفان الأقصى.. الإذاعة العبرية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

أحمد علاء
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:11 ص | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 11:11 ص

قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن، منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى.

جاء ذلك حسبما نقلتها وسائل إعلام عربية عن الإذاعة العبرية، دون كشف مزيد من التفاصيل.

ولم تحدد الإذاعة الإسرائيلية، ما إذا كان هؤلاء الأشخاص عبارة عن جثث أم أسرى أحياء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية طوفان الأقصى.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.


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